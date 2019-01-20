20 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray zirve yarışına evinde tutunuyor

Galatasaray zirve yarışına evinde tutunuyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Spor Toto 'in 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 yenen , iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor.

'de geride kalan 18 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 36 gol gönderirken kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Teknik direktör 'in öğrencileri, sahasında 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı ve hiç yenilmedi.

, bu sezonki 36 golün 28'ini Stadı'nda buldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 gol kaydetti. Sahasındaki maçlarda 9 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise kalesindeki 12 golü engelleyemedi.

4 mağlubiyet de deplasmanda

Galatasaray, bu sezonki tüm mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı.

Evinde iyi performans sergileyen ve mağlup olmayan sarı-kırmızılı takım, dış sahada ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Sahasında boşu yok

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçlarda gol attı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 10 müsabakada 28 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, tüm maçlarda en az bir kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, söz konusu maçların 4'ünde kalesini gole kapatırken, 6 karşılaşmada ise rakip oyuncuların gol atmasını önleyemedi.

8 futbolcu iç saha golcüsü

Galatasaray'a bu sezon skor katkısı veren 13 futbolcunun 8'i sadece Türk Telekom Stadı'nda gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ve Garry Rodrigues üçer, Emre Akbaba 2, Maicon Roque, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Fernando Reges ve Martin Linnes birer golü taraftarı önünde filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımın 9 golle en skorer oyuncusu olan Henry Onyekuru, 7 golü Türk Telekom Stadı'nda, 2 golü ise deplasmanda kaydetti. 7 golü bulunan ve kadro dışı bırakılan da iç sahada 5 kez fileleri havalandırdı.

ve da iç sahada ve deplasmanda birer gole imza attı. ise tek golünü deplasmanda buldu.

Galatasaray'ın kalan 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalesine attı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

Galatasaray, iç sahada 29 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, evindeki son 29 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki mücadelesinde yaşadı.



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