20 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım

G.Sarayın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019

'ın listesinde yer alan hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

'ın hücum hattına yapılması planlanan için 'in onay verdiği listede yer alan Haraslin, hesbından bayraklı bir paylaşımda bulundu.

Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen genç oyununun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede ses getirirken Cimbom'la alakalı bir transfer mesajı olarak yorumlandı.

22 yaşındaki Slovak kanat oyuncusu daha önce bir röportajında sarı kırmızılı ekiple ilgili olarak konuşmuş ve ''Galatasaray, hayır diyemeyeceğiniz bir takım'' ifadelerini kullanmıştı.



İşte 'in sosyal medyadaki paylaşımı...

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