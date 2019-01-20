Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lukas Haraslin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın hücum hattına yapılması planlanan transfer için Fatih Terim'in onay verdiği listede yer alan Haraslin, sosyal medya hesbından Türkiye bayraklı bir paylaşımda bulundu.
Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen genç oyununun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede ses getirirken Cimbom'la alakalı bir transfer mesajı olarak yorumlandı.
22 yaşındaki Slovak kanat oyuncusu daha önce bir röportajında sarı kırmızılı ekiple ilgili olarak konuşmuş ve ''Galatasaray, hayır diyemeyeceğiniz bir takım'' ifadelerini kullanmıştı.
İşte Lukas Haraslin'in sosyal medyadaki paylaşımı...
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