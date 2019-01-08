08 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da küçülme politikası!

Galatasarayda küçülme politikası!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.01.2019

Rodrigues, ’ın yolunu tuttu. Cimbom, son 2 sezonda satıştan 53 milyon euro kasasına koydu. döneminde alınan oyuncular paraya çevrilirken bu da 'ı düzlüğe çıkaramadı

kararlarına takılan ve mali yapısını bir türlü düzeltemeyen , yıldız oyuncularıyla yollarını ayırmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak yine döneminde edilen Rodrigues'i 'ın ekibine gönderdi. Bu satıştan 10 milyon 250 bin dolar kasasına koyan Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti.

GİDEN GİDENE

UEFA'nın finansal kriterleri nedeniyle dengeli hareket etmek zorunda olan sarı- kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon euro geliri kasasına koydu. Ciddi bir küçülmeye gitmek zorunda kalan Galatasaray, bu sürede Ndiaye, Bruma, Rodrigues, , Cavanda, Podolski, Semih ve Carole'ün satışından, Cenk'in ise kiralanmasından gelir sağladı.

Rodrigues üçüncü sıraya yerleşti

Garry Rodrigues, Galatasaray'ın son iki sezonda en yüksek bedelle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibi, Hollandalı futbolcunun transferi için Galatasaray'a 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, alacağı yaklaşık 9 milyon euro'nun yüzde 20'sini ise Gary Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a verecek. Bu da gelirinin 7.2 milyon euro'ya düşmesi anlamına geliyor.

En yüksek Ndiaye

Galatasaray, son iki sezonda en yüksek bonservis bedelini Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin satışından aldı. Senegalli oyuncu, geçen sezonun devre arasında 16 milyon euro karşılığında 'nin ekibine gönderildi. Galatasaray, satışından önemli bir kazanç sağladığı Ndiaye'yi bu sezon başında 750 bin euro karşılığında kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı.

Bruma'dan 13 milyon

Ndıaye'den sonra en yüksek gelir Armindo Bruma'nın transferinden kazanıldı. Alman ekibi Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe bonservis bedeli ve ek ödemelerle toplamda 13 milyon 250 bin euro verdi

MAİCON SIRADA

Yönetim, daha önce alınan oyuncuları elinden çıkararak kulübü rahatlatmaya çalışırken Maicon da satılması beklenilen isimler arasında. Gönderdiği oyuncuların yerini bir türlü doldurmayı başaramayan yönetimi, tecrübeli oyuncu için ve Arap takımlarıyla görüşüyor.

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