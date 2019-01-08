08 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Asıl PAOK kazandı!

Asıl PAOK kazandı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.01.2019

Yunanlılar, Gary Rordigues’in satışından karlı çıkan tarafın kendileri olduğunu ileri sürdüler

Garry 'in satışı bayram ettirdi. 'un 2015-16'da 250 bin euro'ya aldığı, Hollandalı oyuncudan büyük gelir elde ettiğini yazdılar. Rodrigues'in 'a 3.5 milyon euro'ya değil, bonuslarla birlikte 5.3 milyon euro'ya geldiğini yazdılar. Rodrigues'in, Al Ittihad'a gitmesiyle PAOK'un kasasına 1.8 milyon euro daha gireceğini toplam rakamın 7.1 milyon euro'yu bulduğunu belirttiler.

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