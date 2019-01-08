Asıl PAOK kazandı!

Yunanlılar, Gary Rordigues’in satışından karlı çıkan tarafın kendileri olduğunu ileri sürdüler

Garry Rodrigues'in satışı Yunanlıların bayram ettirdi. PAOK'un 2015-16'da 250 bin euro'ya aldığı, Hollandalı oyuncudan büyük gelir elde ettiğini yazdılar. Rodrigues'in Galatasaray'a 3.5 milyon euro'ya değil, bonuslarla birlikte 5.3 milyon euro'ya geldiğini yazdılar. Rodrigues'in, Al Ittihad'a gitmesiyle PAOK'un kasasına 1.8 milyon euro daha gireceğini toplam rakamın 7.1 milyon euro'yu bulduğunu belirttiler.