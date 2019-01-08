08 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Mangala’yı bitirecek

Galatasaray yıldız ismi bitiriyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

, ve Fransız stoper ile görüşmelerine hız verdi

'le yollarını ayıran ve Maicon'u da satmaya hazırlanan , Mangala için temaslarını hızlandırdı. 'den oyuncuyu kadar kiralamak isteyen Galatasaray, hem Fransız stoper hem de İngilizleri ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun 6 aylık maliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi. Fransızın, maliyetinin düşürülmesi için görüşmeler sürüyor.

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