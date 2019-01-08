08 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Galatasaray Mangala’yı bitirecek
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019
Galatasaray, Manchester City ve Fransız stoper ile görüşmelerine hız verdi
Serdar Aziz'le yollarını ayıran ve Maicon'u da satmaya hazırlanan Galatasaray, Mangala için temaslarını hızlandırdı. Manchester City'den oyuncuyu kadar kiralamak isteyen Galatasaray, hem Fransız stoper hem de İngilizleri ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun 6 aylık maliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi. Fransızın, maliyetinin düşürülmesi için görüşmeler sürüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!