Galatasaray Mangala’yı bitirecek

Galatasaray, Manchester City ve Fransız stoper ile görüşmelerine hız verdi

Serdar Aziz'le yollarını ayıran ve Maicon'u da satmaya hazırlanan Galatasaray, Mangala için temaslarını hızlandırdı. Manchester City'den oyuncuyu kadar kiralamak isteyen Galatasaray, hem Fransız stoper hem de İngilizleri ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun 6 aylık maliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi. Fransızın, maliyetinin düşürülmesi için görüşmeler sürüyor.