02 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Trezeguet Aslan oluyor

Trezeguet Aslan oluyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.01.2019

Hollandalı Trezeguet, 'ı bekliyor... G.Saray ise Garry Rodrigues'i... Oyuncunun Hintli menajerine takımıyla görüşmesi için yetki verildi. Cuma gününe kadar devam edecek görüşmelerden bir sonuç çıkması durumunda Rodrigues'in Arabistan'a gitmesine izin verilecek. Ardından sezon başında alınmayan Trezeguet için 'ya teklif yapılacak.

Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken , 'nın listesine de girdi. patronu, 2019 yılında adından söz ettirecek 50 genç yeteneği açıklarken listede Ozan Kabak ve 'dan Merih Demiral da yer aldı. 18 yaşındaki genç yetenek için, "'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kısa sürede kendisini gösterdi" ifadesi kullandı

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