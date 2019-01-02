Trezeguet Aslan oluyor
Hollandalı Trezeguet, Galatasaray'ı bekliyor... G.Saray ise Garry Rodrigues'i... Oyuncunun Hintli menajerine Suudi Arabistan takımıyla görüşmesi için yetki verildi. Cuma gününe kadar devam edecek görüşmelerden bir sonuç çıkması durumunda Rodrigues'in Arabistan'a gitmesine izin verilecek. Ardından sezon başında alınmayan Trezeguet için Kasımpaşa'ya teklif yapılacak.
Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken Ozan Kabak, UEFA'nın listesine de girdi. Futbolun patronu, 2019 yılında adından söz ettirecek 50 genç yeteneği açıklarken listede Ozan Kabak ve Alanyaspor'dan Merih Demiral da yer aldı. 18 yaşındaki genç yetenek için, "Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kısa sürede kendisini gösterdi" ifadesi kullandı
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