01 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

UEFA, Ozan Kabak ve Merih Demiral’ı listeye aldı

UEFA, Ozan Kabak ve Merih Demiral’ı listeye aldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.01.2019

resmi internet sitesi, 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yeteneği sıraladı. Listeye Galatasaraylı ile ’da forma giyen da girmeyi başardı.

muhabirleri tarafından hazırlanan 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yetenek yayımlandı. UEFA'nın resmi sitesinden açıklanan listede Javier Snchez, Ilzat Akhmetov, Juan Miranda, Jadon Sancho gibi genç yetenekler göze çarparken, iki de Türk oyuncuya yer verildi. Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 18 yaşındaki ile Aytemiz 'daki performansı sonrası A Milli Futbol Takımı'na davet edilen 20 yaşındaki da listede kendilerine yer buldu.

Merih için 'Alpay Özalan' benzetmesi

UEFA, Merih Demiral için, "Kasım ayında 'a yükseldi. Oyun stili 'a benziyor" açıklamasını yaparken, Galatasaraylı Ozan Kabak hakkında ise şu ifadelere yer verdi:

"Takımında yaşanan sakatlıklar sonrası forma şansı buldu ve bunu iyi değerlendirdi. Hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Yakında kendisini Milli Takım'da izleyeceğiz."

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