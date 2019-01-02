02 Ocak 2019, Çarşamba
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Onyekuru’nun başı dertte
Giriş Tarihi: 01.01.2019
Nijeryalı yıldızdan hamile kaldığını iddia eden Krott, dava açtı
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun başı büyük belada... Bild gazetesi, Kasım ayında Schalke maçı için Almanya'ya giden Nijeryalı oyuncunun, burada tanıştığı bir kadını hamile bıraktığını yazdı. GAZETE, Melissa Krott'un, "Onyekuru bebeğimin babası olduğunu kabul ediyor ama yine de üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor" sözlerine de yer verdi. Krott'un ayda 11 bin euro tazminat almak için dava açtığı ve Dortmund'un da bu olay nedeniyle transferden vazgeçtiği aktarıldı.
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