01 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Hannover Eren’i istiyor!

Hannover Eren’i istiyor!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.12.2018

Alman Ligi takımlarından Hannover, ’ın gözden çıkardığı ’u kadrosuna katmak istiyor... Eren de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor

'ın golcüsü 'a 'dan talip var... Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, tecrübeli golcüyü transfer etmek için önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Eren'in ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.

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