01 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok'a Almanya'dan talip var... Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, tecrübeli golcüyü transfer etmek için önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Hannover Eren’i istiyor!
Giriş Tarihi: 31.12.2018
Alman Ligi takımlarından Hannover, Galatasaray’ın gözden çıkardığı Eren Derdiyok’u kadrosuna katmak istiyor... Eren de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor
Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok'a Almanya'dan talip var... Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, tecrübeli golcüyü transfer etmek için önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
TARAFTAR İSTEMİYOR
Eren'in ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.
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