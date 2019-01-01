Hannover Eren’i istiyor!

Alman Ligi takımlarından Hannover, Galatasaray’ın gözden çıkardığı Eren Derdiyok’u kadrosuna katmak istiyor... Eren de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok'a Almanya'dan talip var... Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, tecrübeli golcüyü transfer etmek için önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.



TARAFTAR İSTEMİYOR



Eren'in ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.