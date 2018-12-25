Galatasaraydan çifte bomba

Galatasaray'dan çifte bomba
İlk yarının bitmesiyle transfer için düğmeye basan yönetim, Alan Carvalho’yu büyük oranda bitirdi... Çok kısa bir süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor. 2. forvet olarak düşürülen Seleznyov’la da el sıkışıldı İki transfer için bonservis ödemeyecek olan Cimbom UEFA anlaşması konusunda da hiçbir sorun yaşamayacak.
Ligin ilk yarısını Sivas galibiyeti ile tamamlayan Galatasaray'da sıra transfere geldi... Forvet transferi için yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar çifte bomba patlatacak. Fatih Terim'in ısrarla istediği Alan Carvalho ile büyük oranda anlaşan yönetim, bir aksilik çıkmazsa transferi kısa sürede bitirecek.
Erken bitirmek istiyorlar
Yöeneticiler sözleşme bitiş tarihi olan 19 Ocak'tan önce işi bitirmek için çalışmalar yapıyor. Resmi imzaların çok kısa bir sürede atılması bekleniyor.
Bonservis ücreti yok
Eğer transfer resmiyet kazanırsa Alan Carvalho için bonservis ödenmeyecek... Yönetimin alternatif forvet olarak düşündüğü Yevhen Seleznyov ile de anlaşma tamam
Tapusunu alıp öyle gelecek!
Ukraynalı golcü, Akhisar'dan tapusunu alarak imzayı atacak. Sarı-Kırmızılı yönetim iki forvet transferi için bonservis ödemeyecek.
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