25 Aralık 2018, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan çifte bomba

Galatasaraydan çifte bomba
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.12.2018

İlk yarının bitmesiyle için düğmeye basan yönetim, ’yu büyük oranda bitirdi... Çok kısa bir süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor. 2. forvet olarak düşürülen Seleznyov’la da el sıkışıldı İki transfer için bonservis ödemeyecek olan Cimbom anlaşması konusunda da hiçbir sorun yaşamayacak.

Ligin ilk yarısını galibiyeti ile tamamlayan 'da sıra transfere geldi... Forvet transferi için yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar çifte bomba patlatacak. 'in ısrarla istediği ile büyük oranda anlaşan yönetim, bir aksilik çıkmazsa transferi kısa sürede bitirecek.

Erken bitirmek istiyorlar

Yöeneticiler sözleşme bitiş tarihi olan 19 Ocak'tan önce işi bitirmek için çalışmalar yapıyor. Resmi imzaların çok kısa bir sürede atılması bekleniyor.

Bonservis ücreti yok

Eğer resmiyet kazanırsa Alan Carvalho için bonservis ödenmeyecek... Yönetimin alternatif forvet olarak düşündüğü Yevhen Seleznyov ile de anlaşma tamam

Tapusunu alıp öyle gelecek!

Ukraynalı golcü, Akhisar'dan tapusunu alarak imzayı atacak. Sarı-Kırmızılı yönetim iki forvet transferi için bonservis ödemeyecek.

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