24 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Van Dijk'tan Ozan Kabak'a hediye!

Liverpoolun yıldızından Ozan Kabaka hediye!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.12.2018

Dünyanın en pahalı defans oyuncusu Virgil Dijk, 'ın genç stoperi 'a formasını hediye etti.

'in lideri 'da forma giyen dünyanın en pahalı defans oyuncusu Virgil Dijk, 'ın 18 yaşındaki stoperi 'a formasını hediye etti.

Ozan Kabak, van Dijk'ın hediyesini sosyal medya hesabından duyururken ''Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gördüğüm Virgil van Dijk'a benim için çok değerli bu hediyesi için çok teşekkür ederim.'' paylaşımında bulundu.

Hollandalı stoperin Ozan'a gönderdiği formada ''Ozan'a en iyi dileklerimle'' yazısı ve imzası dikkat çekti.


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