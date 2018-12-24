24 Aralık 2018, Pazartesi
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Premier Lig'in lideri Liverpool'da forma giyen dünyanın en pahalı defans oyuncusu Virgil van Dijk, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'a formasını hediye etti.
Van Dijk'tan Ozan Kabak'a hediye!
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Dünyanın en pahalı defans oyuncusu Virgil van Dijk, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'a formasını hediye etti.
Premier Lig'in lideri Liverpool'da forma giyen dünyanın en pahalı defans oyuncusu Virgil van Dijk, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'a formasını hediye etti.
Ozan Kabak, van Dijk'ın hediyesini sosyal medya hesabından duyururken ''Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gördüğüm Virgil van Dijk'a benim için çok değerli bu hediyesi için çok teşekkür ederim.'' paylaşımında bulundu.
Hollandalı stoperin Ozan'a gönderdiği formada ''Ozan'a en iyi dileklerimle'' yazısı ve imzası dikkat çekti.
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