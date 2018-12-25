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GALATASARAY

Serdar Aziz'in tedavisi Maldivler’de!

Serdar Azizin tedavisi Maldivler’de!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.12.2018

Midesi bulandığı için kritik maçında forma giymeyen dün soluğu ’de alınca taraftarlar isyan etti...

Belki de ilk yarının en kritik sınavını önünde veren 'da midesi bulandığı için maç öncesi kadrodan çıkarılmıştı... Ancak yıldız futbolcu dün soluğu 'de aldı. 8 saat uçak yolculuğu yaparak eşiyle birlikte tatile çıkan Serdar Aziz'e taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Serdar'ın doktoru herhalde Maldivler'de. Tedaviye gitmiş" denildi.

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