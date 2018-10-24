    24 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması

    Fatih Terimden Ozan Kabak açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Şampiyonlar Ligi D grubu üçüncü maçında 04 ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör maç öncesi açıklamalarda bulundu.

    Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

    "Kendi felsefesinden ödün vermeyen bir sahada olacak. iyi bir takım, bir kez daha tekrar ediyorum. Seyircimizle beraber avantajı kullanmak niyetimiz. 6 maçlı grubun 3. ve 4. maçları belirleyici maçlar olabilir. Önemli bu.

    O sakat, ötekisi eksik, orada hamlemiz yok, bu nasıl olacak... Bunları kenara bırakıp, 90 dakikamızı anlayış içinde, mücadele içinde, sahaya her zaman, Porto maçı gibi, buradaki Lokomotiv maçının büyük bölümü gibi oynarsak buradan neşeli bir galibiyetle çıkarız"

    "Ozan'a güveniyorum ben. Nasıl 30 yaş üstü oyuncular için yaşlı değil tecrübeli diyorsak, onları da genç diye adlandırıp bu tip maçlardan uzak tutmamak gerekir. Hata yapabilir. Kendine de, takıma da söyledim."

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