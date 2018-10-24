    24 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    İşte Schalke'de forma giyen 'İstanbullu'

    İşte Schalkede forma giyen İstanbullu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Alman ekibi 04'te forma giyen 'yle ilgili az bilinen o ayrıntı...

    'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında sahasında ağırladığı Alman ekibi 04'te forma giyen 'nin eski bir kaleci olan ve şu an teknik direktörlük yapan babası Henri Stambouli'nin soyu Osmanlı Devleti döneminde Cezayir'e göçen Türklere dayanmakta.

    Cezayir asıllı Fransız futbolcunun 'Stambouli' olan soyadı 'un eski türev adlarından ve köken olarak aslen 'Stambouliote' yani 'İstanbullu' anlamına gelen kelime.

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