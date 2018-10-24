İşte Schalkede forma giyen İstanbullu

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İşte Schalke'de forma giyen 'İstanbullu'
Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018
Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli'yle ilgili az bilinen o ayrıntı...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında sahasında ağırladığı Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli'nin eski bir kaleci olan ve şu an teknik direktörlük yapan babası Henri Stambouli'nin soyu Osmanlı Devleti döneminde Cezayir'e göçen Türklere dayanmakta.
Cezayir asıllı Fransız futbolcunun 'Stambouli' olan soyadı İstanbul'un eski türev adlarından ve köken olarak aslen 'Stambouliote' yani 'İstanbullu' anlamına gelen kelime.
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