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G.Saray, Monaco'ya son saniyede boyun eğdi
Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018
Eurocup A Grubu'nda Galatasaray, Fransız ekibi AS Monaco'ya 86-85 mağlup oldu ve ikinci yenilgisini aldı.
Sinan Erdem Salonu'nda Galatasaray, Monaco'yu konuk etti. Maça iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar ilk periyodu 25-22 önde tamamladı. 2. periyotta başa baş bir mücadele yaşanırken iki takım soyunma odasına 41-41 beraberlikle girdi. Üçüncü çeyrekte Fransız ekibi daha etkili oynayınca bu bölüm 65-62 Monaco'nun üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta son dakikaya kadar çekişme sürdü. Fransız ekibi Jones'un son saniyelerde bulduğu basketle karşılaşmadan 86-85 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, grupta ikinci mağlubiyetini aldı. Galatasaray'da Harrison 24 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.
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