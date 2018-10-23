    23 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Muslera Galatasaray'da yeni bir rekorun eşiğinde

    Muslera tarih yazmaya hazırlanıyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Almanya'nın 04 ekibini konuk edecek 'da Uruguaylı kaleci , rekorlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

    Sarı-kırmızılı takımda 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kaleci, 04 maçında görev alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen rekorunu egale edecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 29 müsabakada kalesini koruyan , otuzar maçla bu alanda zirvede yer alan sarı-kırmızılıların eski oyuncularından ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak olacak.

    'ın efsane oyuncularından de UEFA Şampiyorlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren 25 müsabakada görev almıştı.

    EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU

    Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu durumunda bulunuyor.

    Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 294 resmi müsabakada görev yaptı.

    Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.

    Fernando Muslera, 'de de 241 karşılaşmayla bu alanda zirvede yer alıyor.

    EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI FUTBOLCU

    Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekoruna da sahip.

    Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda 4 kez Süper Lig, 3 kez , 4 kez de TFF şampiyonluğu yaşayarak 11 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

    Bu rekorun önceki sahibi Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.

    TAFFAREL VE MONDRAGON'UN REKORUNU KIRDI

    Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

    Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

    Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasarayın konuğu Monaco Galatasaray'ın konuğu Monaco
    G.Saray golcü oyuncu için teklifini yaptı! G.Saray golcü oyuncu için teklifini yaptı!
    Belhanda stoperlerin de gerisinde! Belhanda stoperlerin de gerisinde!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör