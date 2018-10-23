    23 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın konuğu Monaco

    Galatasarayın konuğu Monaco
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Sarı-kırmızılılar, ULEB A Grubu dördüncü maçında yarın 'nın Monaco ekibi ile karşılaşacak

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB A Grubu dördüncü maçında yarın 'nın Monaco ekibi ile karşılaşacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    Grupta 2 takımın da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı 84-73 yenerken, ikinci maçında ratiopharm Ulm'e 103-92 mağlup oldu. Galatasaray üçüncü maçında ise Germani Basket Brescia'ya 84-76 üstünlük sağlamıştı.



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