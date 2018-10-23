Galatasarayın konuğu Monaco

23 Ekim 2018, Salı
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Galatasaray'ın konuğu Monaco
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Sarı-kırmızılılar, ULEB Avrupa Kupası A Grubu dördüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco ekibi ile karşılaşacak
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu dördüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco ekibi ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Grupta 2 takımın da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı 84-73 yenerken, ikinci maçında ratiopharm Ulm'e 103-92 mağlup oldu. Galatasaray üçüncü maçında ise Germani Basket Brescia'ya 84-76 üstünlük sağlamıştı.
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