    23 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Niki Lefkada'yı konuk edecek

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Niki Lefkadayı konuk edecek
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    , FIBA B Grubu ilk hafta maçında yarın 'ın takımını ağırlayacak.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

    Gruptaki diğer karşılaşmada ise 25 Ekim Perşembe günü MBA () ile Energa Torun (Polonya) takımları karşı karşıya gelecek.


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