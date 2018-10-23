Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Niki Lefkadayı konuk edecek

Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise 25 Ekim Perşembe günü MBA (Rusya) ile Energa Torun (Polonya) takımları karşı karşıya gelecek.