Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Niki Lefkadayı konuk edecek

23 Ekim 2018, Salı
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Niki Lefkada'yı konuk edecek
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında yarın Yunanistan'ın Niki Lefkada takımını ağırlayacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Gruptaki diğer karşılaşmada ise 25 Ekim Perşembe günü MBA (Rusya) ile Energa Torun (Polonya) takımları karşı karşıya gelecek.
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