23 Ekim 2018, Salı
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Teknik Direktör Fatih Terim'in gözetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman düz koşu ile başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Sonra iki gruba ayrılıp, pas çalışması gerçekleşti. Basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışma yapıldı.
Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında yarın evinde Alman ekibi Schalke 04 oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır
Teknik Direktör Fatih Terim'in gözetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman düz koşu ile başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Sonra iki gruba ayrılıp, pas çalışması gerçekleşti. Basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışma yapıldı.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Serdar Aziz, Sofiane Fegouli, Fernando ve Henry Onyekuru yer almadı.
Antrenmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da izledi.
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