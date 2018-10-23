    23 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır

    Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında yarın evinde Alman ekibi 04 oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    , 04 maçına hazır

    Teknik Direktör Fatih Terim'in gözetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman düz koşu ile başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Sonra iki gruba ayrılıp, pas çalışması gerçekleşti. Basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışma yapıldı.
    Antrenmanda sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, , Sofiane Fegouli, ve Henry Onyekuru yer almadı.
    Antrenmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da izledi.

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