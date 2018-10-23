PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULLAH DURAK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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