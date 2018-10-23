Galatasaraydan yeni görevlendirme

23 Ekim 2018, Salı
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Galatasaray'dan yeni görevlendirme
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Galatasaray Spor Kulübü, sportif finansal direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Şirket finansallarının UEFA düzenlemeleri ve Finansal Fair Play esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen sportif finansal direktörlük görevine Sayın Volkan Yılmaz getirilmiştir" denildi.
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