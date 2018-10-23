    23 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan yeni görevlendirme

    Galatasaraydan yeni görevlendirme
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Spor Kulübü, sportif finansal direktörlük görevine 'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

    Sarı kırmızılı kulüpten 'a yapılan bildirimde, "Şirket finansallarının düzenlemeleri ve esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen sportif finansal direktörlük görevine Sayın getirilmiştir" denildi.



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