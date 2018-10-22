    22 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    G.Saray - Schalke maçının iddaa oranları yine değişti!

    Galatasaray tekrar favori!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaay'la Alman ekibi arasında önğmğzdeki çarşamba günü oynanacak zorlu mücadelenin iddaa oranları yine değişti!

    04'ü sahasında ağırlayacak olan 'ın bu maç için açılan İddaa oranlarında daha önce değişime gidilmişti.

    Oranlara göre, Schalke, Galatasaray karşısında favori görülüyordu ancak oranlar bir kez daha değişti ve bu kez Galatasaray maçın favorisi oldu.

    İddaa Risk Yönetimi, daha önce yaptığı değişiklikle sarı kırmızılıların oranını 2.30'dan 2.40'a çıkarırken, Schalke'nin 2.40'lık oranı da 2.30'a düşmüştü. Böylece maçın yeni favorisi de Schalke olmuştu.

    Beraberliğin oranı ise 2.90 olarak kalmıştı.

    Oranlar bir kez daha değişti. Galatasaray'ın oranı yeniden 2.30'a düştü ve Schalke'nin oranı da 2.30'dan 2.40'a yükseldi. Bu kez Galatasaray maçın favorisi oldu.

    Beraberliğin oranına yine dokunulmadı ve 2.90 olarak kaldı.

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