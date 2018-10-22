G.Saray - Schalke maçının iddaa oranları yine değişti!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaay'la Alman ekibi Schalke arasında önğmğzdeki çarşamba günü oynanacak zorlu mücadelenin iddaa oranları yine değişti!

Schalke 04'ü sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'ın bu maç için açılan İddaa oranlarında daha önce değişime gidilmişti.

Oranlara göre, Schalke, Galatasaray karşısında favori görülüyordu ancak oranlar bir kez daha değişti ve bu kez Galatasaray maçın favorisi oldu.

İddaa Risk Yönetimi, daha önce yaptığı değişiklikle sarı kırmızılıların oranını 2.30'dan 2.40'a çıkarırken, Schalke'nin 2.40'lık oranı da 2.30'a düşmüştü. Böylece maçın yeni favorisi de Schalke olmuştu.

Beraberliğin oranı ise 2.90 olarak kalmıştı.

Oranlar bir kez daha değişti. Galatasaray'ın oranı yeniden 2.30'a düştü ve Schalke'nin oranı da 2.30'dan 2.40'a yükseldi. Bu kez Galatasaray maçın favorisi oldu.

Beraberliğin oranına yine dokunulmadı ve 2.90 olarak kaldı.