    22 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Schalke maçında İsviçre'nin gözü Eren Derdiyok'ta!

    Schalke maçında gözler Eren Derdiyokta!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    basını, ile arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kaderini 'un belirleyeceğini yazdı.

    basını, 'ın önümüzdeki çarşamba günü sahasında Alman ekibi 04'ü ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesini analiz etti.

    İsviçre'de yayın yapan 4-4-2 sitesi, Galatasaray - Schalke maçının kaderini belirleyecek ismin olacağını belirtti.

    Galatasaray'da Feghouli, , Emre Akbaba ve Onyekuru'nun sakat olmasıyla birlikte en iyi oyuncu Eren Derdiyok olarak gösterildi.



    TÜM GÖZLER EREN'İN ÜZERİNDE

    İsviçre Milli Takımı'nda bir süredir forma giyemeyen Eren'in karşılaşmada Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacağını da belirten İsviçre basını, zorlu maçta tüm gözlerin Eren Derdiyok'ta olacağını kaydetti.

    İsviçre basını, geçtiğimiz günlerde de Eren'in tekrar İsviçre Milli Takım formasını giymesi gerektiğini yazmıştı.

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