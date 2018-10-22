İsviçre basını, Galatasaray ile Schalke arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kaderini Eren Derdiyok'un belirleyeceğini yazdı.

İsviçre basını, Galatasaray'ın önümüzdeki çarşamba günü sahasında Alman ekibi Schalke 04'ü ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesini analiz etti.

İsviçre'de yayın yapan 4-4-2 sitesi, Galatasaray - Schalke maçının kaderini belirleyecek ismin Eren Derdiyok olacağını belirtti.



Galatasaray'da Feghouli, Fernando, Emre Akbaba ve Onyekuru'nun sakat olmasıyla birlikte en iyi oyuncu Eren Derdiyok olarak gösterildi.







TÜM GÖZLER EREN'İN ÜZERİNDE

İsviçre Milli Takımı'nda bir süredir forma giyemeyen Eren'in karşılaşmada Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacağını da belirten İsviçre basını, zorlu maçta tüm gözlerin Eren Derdiyok'ta olacağını kaydetti.



İsviçre basını, geçtiğimiz günlerde de Eren'in tekrar İsviçre Milli Takım formasını giymesi gerektiğini yazmıştı.