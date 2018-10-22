Mustafa Cengiz açıkladı! 27 milyon...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bilyoner.com ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları;

"Bilyoner.com 'la yaptığımız anlaşma, daha önce yaptığımız anlaşmanın tam 8 katı ve bahis şirketleri ile yapılan anlaşmalar arasında yapılan en yüksek bedelli anlaşma."



"Yaptığımız anlaşma 3 yıllık. 1. yıl 8, 2. yıl 9, 3. yıl ise 10 milyon TL'lik bir bedel olacak. 3. yıl opsiyonel."



"Önceki anlaşmada yıllık gelir 1 milyon TL idi. Bilyoner bize net, olabilecek gelirleri önceden peşin olarak ödemeyi taahhüt etti. Sponsorluk anlaşmamız, Türk bahis tarihinin en yüksek rakamına ulaştı."



"Bilyoner olarak 3.5 milyona yaklaşan üye sayımız var. Spordan kazandığımız geliri spora geri veriyoruz. Galatasaray taraftarını bu işbirliğine destek olmaya davet ediyoruz. Yakında önemli bir anlaşma daha duyuracağız."



"TRANSFER İÇİN CİDDİ ÇALIŞIYORUZ"

"Ocak ayı transferleri, dünyanın her yerinde zor olur. Gerek scout ekibimiz, gerek teknik ekibimiz, bu konuda çok ciddi çalışıyor çünkü bizim sütten ağzımız yandı. Taraftar haklı olarak çok şiddetli tepki verdi. Biz bu tepkiden rahatsız olmadık, ders aldık."



"Dünya çapında çok iyi bir teknik direktörümüz var. Fatih Terim'im hiçbir önerisine karşı çıkmadık, çıkmayız."



"Ana hedeflerimizden biri Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Kısa vadede bahsetmiyorum, stratejik vizyonumuz bu."



"FİNANSAL OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"

"Rakiplerimize göre finansal durumu en iyi olan kulüp biziz. Eğer finansman ve kur farkı gideri olmasaydı biz 12 milyon Euro artıdaydık. Çok açık söylüyorum."