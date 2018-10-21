    21 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    G.Saray'da Schalke maçı öncesi büyük risk

    G.Sarayda Schalke maçı öncesi büyük risk
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    lar sonrası Onyekuru’yu kaybeden sarı-kırmızılı ekip, karşısında puanı kurtardı ama , Feghouli ve Serdar’ı kaybetti. Çarşamba günkü zorlu maç öncesinde Florya’da olağanüstü hal ilan edildi

    Milli ara 'a hiç yaramadı. Donk'un kafa golüyle deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden ve büyük bir hava yakalayan sarı kırmızılı ekip ların ardından tam anlamıyla çöktü. Younes , Rodrigues ve Onyekuru ülkelerinden sakat bir şekilde döndü. Uygulanan yoğun tedavi sürecinin ardından Belhanda ve Rodrigues cuma akşamı oynanan spor maçına yetişse de henüz bu yaşananların bir başlangıç olduğu ortaya çıktı.

    MEĞERSE SAKATA GELMİŞİZ!

    Onyekuru'nun sakatlığı ile başlayan süreç, cuma akşamı Feghouli, Serdar ve 'nun sakatlıklarıyla zirveye çıktı. Üç oyuncu Bursa karşısında ilk yarıyı göremeden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 'un attığı gol sayesinde 1 puanla ayrılırken Terim de "Biz maça diye geldik ama meğerse sakata gelmişiz. Hayatımda bu kadar kısa sürede bu kadar çok sakatlığı nadiren görmüşümdür" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

    UEFA SINIRI SIKINTI YARATTI

    Galatasaray, çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda 'yi ağırlayacak. Zaten Emre'den de yararlanamayan Terim'i zorlu maç öncesinde oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Cimbom'da an itibariye 4'ü kesin birisi şüpheli 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Zaten kadro kısıtlama cezası olan ve 'ya 21 oyuncu bildirebilen Terim, 5 oyuncusundan da yararlanamazsa Schalke maçına 16 oyuncu ile çıkmak zorunda kalacak. Bu nedenle Florya'da tüm gözler sağlık ekibine çevrildi.

    OYUN SİSTEMİ ETKİLENECEK Mİ?

    Fatih Terim sakatlar nedeniyle sarsılsa da her türlü duruma göre planlar hazırlamaya başladı. Tecrübeli hoca, sakatlar yetişene kadar Ryan Donk, Belhanda, Maicon, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'u hazırlayacak. Henry Onyekuru, Fernando, Feghouli, Serdar Aziz ve Emre Akbaba önemli isimler olsa da tecrübeli hocanın, galibiyet planını etkilemeyecek.

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