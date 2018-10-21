G.Sarayda Schalke maçı öncesi büyük risk

Milli maçlar sonrası Onyekuru’yu kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Bursa karşısında puanı kurtardı ama Fernando, Feghouli ve Serdar’ı kaybetti. Çarşamba günkü zorlu maç öncesinde Florya’da olağanüstü hal ilan edildi

Milli ara Galatasaray'a hiç yaramadı. Donk'un kafa golüyle deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden ve büyük bir hava yakalayan sarı kırmızılı ekip milli maçların ardından tam anlamıyla çöktü. Younes Belhanda, Rodrigues ve Onyekuru ülkelerinden sakat bir şekilde döndü. Uygulanan yoğun tedavi sürecinin ardından Belhanda ve Rodrigues cuma akşamı oynanan Bursaspor maçına yetişse de henüz bu yaşananların bir başlangıç olduğu ortaya çıktı.

MEĞERSE SAKATA GELMİŞİZ!



Onyekuru'nun sakatlığı ile başlayan süreç, cuma akşamı Feghouli, Serdar ve Fernando'nun sakatlıklarıyla zirveye çıktı. Üç oyuncu Bursa karşısında ilk yarıyı göremeden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan Eren Derdiyok'un attığı gol sayesinde 1 puanla ayrılırken Terim de "Biz maça diye geldik ama meğerse sakata gelmişiz. Hayatımda bu kadar kısa sürede bu kadar çok sakatlığı nadiren görmüşümdür" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



UEFA SINIRI SIKINTI YARATTI



Galatasaray, çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda Schalke'yi ağırlayacak. Zaten Emre'den de yararlanamayan Terim'i zorlu maç öncesinde oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Cimbom'da an itibariye 4'ü kesin birisi şüpheli 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Zaten kadro kısıtlama cezası olan ve UEFA'ya 21 oyuncu bildirebilen Terim, 5 oyuncusundan da yararlanamazsa Schalke maçına 16 oyuncu ile çıkmak zorunda kalacak. Bu nedenle Florya'da tüm gözler sağlık ekibine çevrildi.



OYUN SİSTEMİ ETKİLENECEK Mİ?



Fatih Terim sakatlar nedeniyle sarsılsa da her türlü duruma göre planlar hazırlamaya başladı. Tecrübeli hoca, sakatlar yetişene kadar Ryan Donk, Belhanda, Maicon, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'u hazırlayacak. Henry Onyekuru, Fernando, Feghouli, Serdar Aziz ve Emre Akbaba önemli isimler olsa da tecrübeli hocanın, galibiyet planını etkilemeyecek.