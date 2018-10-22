    22 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'a Fransız hakem

    Galatasaraya Fransız hakem
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde 04 ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

    'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasındaki - 04 maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği kaydedildi.
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