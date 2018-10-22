Galatasaraya Fransız hakem

22 Ekim 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a Fransız hakem
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasındaki Galatasaray-Schalke 04 maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!