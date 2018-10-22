    22 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray, Schalke maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Schalke maçı hazırlıklarını sürdürdü
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında FC 04 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

    'in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. Henry Onyekuru, Reges ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine devam edildi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı idmanla tamamlayacak.

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