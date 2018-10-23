Zammı kaptı o da yattı!

Rodrigues’in 1 aydır kötü futbolu taraftarı da kızdırdı. Twitter’da Garry için “Zammı aldı. O da yatmaya başladı” yorumları yapıldı

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğuna damga vuran isimlerden olan Garry Rodrigues bu yıl o kadar da iyi değil. Geçtiğimiz sezon ligde 9 gol, 10 asistle müthiş bir grafik çizen Yeşil Burun Adalı oyuncu bu yıl 2 kez fileleri sarsabildi. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine zam yapılması sonrası durgun bir futbol sergilemedi eleştirileri de beraberinde getirdi.



SORAN KALMADI



Garry Rodrigues için Twitter'da "Zammı aldı, o da yatmaya başladı" yorumları yapılıyor. Rodrigues geçen sezonki oyunuyla Newcastle, Watford, Everton gibi takımların radarına girmişti. Devre arasında Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde onu satmayı ve bir forvet almayı planlıyordu. Ancak düşen grafiği sebebiyle Rodrigues için ne arayan var ne soran.