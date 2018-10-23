Zammı kaptı o da yattı!
Rodrigues’in 1 aydır kötü futbolu taraftarı da kızdırdı. Twitter’da Garry için “Zammı aldı. O da yatmaya başladı” yorumları yapıldı
Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğuna damga vuran isimlerden olan Garry Rodrigues bu yıl o kadar da iyi değil. Geçtiğimiz sezon ligde 9 gol, 10 asistle müthiş bir grafik çizen Yeşil Burun Adalı oyuncu bu yıl 2 kez fileleri sarsabildi. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine zam yapılması sonrası durgun bir futbol sergilemedi eleştirileri de beraberinde getirdi.
SORAN KALMADI
Garry Rodrigues için Twitter'da "Zammı aldı, o da yatmaya başladı" yorumları yapılıyor. Rodrigues geçen sezonki oyunuyla Newcastle, Watford, Everton gibi takımların radarına girmişti. Devre arasında Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde onu satmayı ve bir forvet almayı planlıyordu. Ancak düşen grafiği sebebiyle Rodrigues için ne arayan var ne soran.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!