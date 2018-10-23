    23 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Zammı kaptı o da yattı!

    Zammı kaptı o da yattı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Rodrigues’in 1 aydır kötü u taraftarı da kızdırdı. ’da Garry için “ aldı. O da yatmaya başladı” yorumları yapıldı

    'ın geçen sezonki şampiyonluğuna damga vuran isimlerden olan bu yıl o kadar da iyi değil. Geçtiğimiz sezon ligde 9 gol, 10 asistle müthiş bir grafik çizen Yeşil Burun Adalı oyuncu bu yıl 2 kez fileleri sarsabildi. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine zam yapılması sonrası durgun bir sergilemedi eleştirileri de beraberinde getirdi.

    SORAN KALMADI

    Garry Rodrigues için 'da " aldı, o da yatmaya başladı" yorumları yapılıyor. Rodrigues geçen sezonki oyunuyla Newcastle, Watford, Everton gibi takımların radarına girmişti. Devre arasında Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde onu satmayı ve bir forvet almayı planlıyordu. Ancak düşen grafiği sebebiyle Rodrigues için ne arayan var ne soran.

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