    20 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray, Schalke maçı hazırlıklarına başladı

    Galatasaray, Schalke maçı hazırlıklarına başladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında FC 04 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    'ndeki antrenmanda dün akşam 'a karşı tam süre forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , FC 04 karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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