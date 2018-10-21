    21 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fatih Terim'in işi zor

    Terimin işi zor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Emre, Onyekuru, Serdar, ve Feghouli’nin yokluğu maçı öncesi ’i sıkıntıya soktu

    'da Emre Akbaba ve Onyekuru'dan sonra maçında sakatlanan , ve Feghouli de 'ye karşı büyük ihtimalle yoklar.

    Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Feghouli ve Fernando'nun tedavisine başlandı. Kasık ağrısı nedeniyle Bursaspor maçına devam edemeyen Serdar Aziz'in durumu henüz kesinlik kazanmadı.

    Üç oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke 04 mücadelesine yetişmesi mümkün gözükmüyor.

    DONK DA YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL

    sol, Rodrigues sağ kasığındaki ağrılara rağmen Bursaspor maçını sakat sakat tamamladı.

    Adalesinde kanama olan da yüzde yüz hazır değil. ve ise yeni sakatlıktan çıktı.

    olumsuz koşullar altında takımını Schalke maçına hazırlamaya çalışacak. Emre Akbaba, Onyekuru, Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli'den yoksun Terim, ilk 11'i çıkarmakta fazlasıyla zorlanacak. (Sabah)

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