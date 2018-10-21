Emre, Onyekuru, Serdar, Fernando ve Feghouli’nin yokluğu Schalke maçı öncesi Fatih Terim’i sıkıntıya soktu

Galatasaray'da Emre Akbaba ve Onyekuru'dan sonra Bursaspor maçında sakatlanan Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli de Schalke'ye karşı büyük ihtimalle yoklar.

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Feghouli ve Fernando'nun tedavisine başlandı. Kasık ağrısı nedeniyle Bursaspor maçına devam edemeyen Serdar Aziz'in durumu henüz kesinlik kazanmadı.

Üç oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke 04 mücadelesine yetişmesi mümkün gözükmüyor.

DONK DA YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL

Belhanda sol, Rodrigues sağ kasığındaki ağrılara rağmen Bursaspor maçını sakat sakat tamamladı.

Adalesinde kanama olan Ryan Donk da yüzde yüz hazır değil. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok ise yeni sakatlıktan çıktı.

Fatih Terim olumsuz koşullar altında takımını Schalke maçına hazırlamaya çalışacak. Emre Akbaba, Onyekuru, Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli'den yoksun Terim, ilk 11'i çıkarmakta fazlasıyla zorlanacak. (Sabah)