Galatasaraydan sakatlıklar hakkında açıklama

Galatasaray'dan sakatlıklar hakkında açıklama
Galatasaray, Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli, Fernando Reges ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlandığı belirtilirken, kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacağı kaydedildi.
Kulübün açıklaması şöyle:
"Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen ve bugün tetkikleri yapılan oyuncularımızın sağlık durumu şu şekildedir:
Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlanmıştır.
Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır."
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