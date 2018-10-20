    20 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan sakatlıklar hakkında açıklama

    Galatasaraydan sakatlıklar hakkında açıklama
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    , maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen , ve 'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen ve 'in tedavisine başlandığı belirtilirken, kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen 'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacağı kaydedildi.

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    Kulübün açıklaması şöyle:

    " maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen ve bugün tetkikleri yapılan oyuncularımızın sağlık durumu şu şekildedir:

    Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlanmıştır.

    Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır."

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