    20 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray ilk yarılarda suskun

    Galatasaray ilk yarılarda suskun
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Spor Toto 'in 9. haftasında ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren , bu sezonki resmi maçlarının ilk yarılarında skor üretmekte zorlanıyor.

    Sarı-kırmızılı takım, , Şampiyonlar Ligi ve TFF 'da bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada bulduğu 21 golün sadece 5'ini ilk yarılarda kaydetti.

    , Süper Lig'de MKE Ankakagücü maçının ilk yarısında 2, ve ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalarının ilk devrelerinde ise birer kez ağları havalandırdı.

    Sarı-kırmızılı takımın bu gollerini , Henry Onyekuru, Fernando Reges, Garry Rodrigues ve Bakary Kone (Kendi kalesine) attı.

    LİGDEKİ SON 6 MAÇIN İLK YARISINDA GOL ATAMADI

    Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının ilk yarılarında gol atmayı başaramadı.

    Sarı-kırmızılı takım, , , Akhisarspor, , Aytemiz Alanyaspor ve müsabakalarının ilk devrelerinde rakip ağları havalandıramadı.

    Galatasaray, bu maçların 3'ünü kazanırken, 2'sinde mağlup oldu, birinde berabere kaldı.

    LİGDEKİ SON 12 GOL İKİNCİ YARILARDA

    Galatasaray, Süper Lig'deki son 12 golünü müsabakaların ikinci yarılarında kaydetti.

    Ligin 3. haftasında 6-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci devresinde 5 gol atan sarı-kırmızılı takım, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasının son 45 dakikasında 4 kez topu ağlarla buluşturdu.

    Galatasaray, 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8. haftadaki ve 9. haftadaki Bursaspor karşılaşmalarının ikinci devrelerinde ise birer kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

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