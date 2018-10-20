Can kurtaran

Son 2 sezonda iç saha maçlarında sahayı rakiplerine dar eden Cimbom dün Bursa karşısında kötü günündeydi. Sarı-kırmızılılara 1 puanı Derdiyok getirdi

Sarı kırmızılılar iç sahada taraftarıyla bütünleştiği zaman Türk Telekom Stadı'nı rakipleri için korkulu bir yere çeviriyordu. Ancak Aslan milli ara dönüşü bu kimliğinden çok uzaktı. İlk yarıda rakip kaleye gitmekte dahi zorlanan Galatasaray'ın oyunu art arda gelen sakatlıklarla tamamen bozuldu. Teknik direktör Fatih Terim'in taktiksel değişim şansı kalmazken, oyuna sonradan dahil olan Eren Derdiyok 1 puanı kurtaran isim oldu. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 4. golünü kaydetti



GEÇEN SEZONU SOLLADI



Eren Derdiyok geçtiğimiz sezonun tamamında Süper Lig'de 3 kez fileleri sarsmıştı. Tecrübeli forvet böylece geride kalan 9 haftada 2017-18 sezonunu sollamış oldu. Eren karşılaşma sonrasında "Bizim için zor bir maç oldu. Bursaspor çok iyi bir futbol sergiledi. İlk yarıda tüm değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. İkinci yarı bu şekilde oynamak kolay değildi. Evimizdeki galibiyet serisini devam ettirmek istiyorduk ancak bu şartlarda alınan 1 puan da kötü değil" dedi. Eren artık Schalke maçına odaklandıklarını kaydetti.