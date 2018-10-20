    20 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Can kurtaran

    Can kurtaran
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Son 2 sezonda iç saha maçlarında sahayı rakiplerine dar eden Cimbom dün karşısında kötü günündeydi. Sarı-kırmızılılara 1 puanı Derdiyok getirdi

    Sarı kırmızılılar iç sahada taraftarıyla bütünleştiği zaman Stadı'nı rakipleri için korkulu bir yere çeviriyordu. Ancak Aslan milli ara dönüşü bu kimliğinden çok uzaktı. İlk yarıda rakip kaleye gitmekte dahi zorlanan Galatasaray'ın oyunu art arda gelen sakatlıklarla tamamen bozuldu. Teknik direktör 'in taktiksel değişim şansı kalmazken, oyuna sonradan dahil olan 1 puanı kurtaran isim oldu. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 4. golünü kaydetti

    GEÇEN SEZONU SOLLADI

    Eren Derdiyok geçtiğimiz sezonun tamamında 'de 3 kez fileleri sarsmıştı. Tecrübeli forvet böylece geride kalan 9 haftada 2017-18 sezonunu sollamış oldu. Eren karşılaşma sonrasında "Bizim için zor bir maç oldu. spor çok iyi bir futbol sergiledi. İlk yarıda tüm değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. İkinci yarı bu şekilde oynamak kolay değildi. Evimizdeki galibiyet serisini devam ettirmek istiyorduk ancak bu şartlarda alınan 1 puan da kötü değil" dedi. Eren artık Schalke maçına odaklandıklarını kaydetti.

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