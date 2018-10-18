    18 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Nadal, Terim'e imzalı tişört hediye etti

    Nadaldan Fatih Terime büyük jest!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    İspanyol tenisçi , Galatasaray 'e imzalı tişörtünü hediye etti.

    Terim, tek erkekler dünya bir numarası Nadal'ın kendisine, "'e iyi dileklerimle" notuyla gönderdiği tişörtü sosyal medya hesabından paylaştı.

    Tecrübeli teknik adam, hediyesi için 'a teşekkür etti.

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