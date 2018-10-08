    08 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Büyük usta Fatih Terim

    Büyük usta Fatih Terim
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    forvet yokluğunda sihirli dokunuşlar yapmaya devam ediyor...

    Karşılaşmanın son dakikalarında kulübesinde herkesin gözü tecrübeli çalıştırıcıya döndü. "Kaybetmek yok" diyen Terim, önce Maicon'u, ardından da Donk'u ileri uca sürdü ve galibiyet golü geldi. Başarılı hoca dün övgülerin odağındaydı...

    Galatasaray, karşısında 3 maç aradan sonra toplamda 357 dakika sonra deplasmanlarda gol sevinci yaşadı. O golü atan isim bu kez 'tu. Hollandalı futbolcu, sıranın kendisine geldiğini bilir gibi 'deki ilk golünü kafa ile ağlara bırakıverdi. Porto ile zorlu bir karşılaşma oynayan ve iyi futboluna karşın sahadan yenik ayrılan Galatasaray, Çarşamba akşamı oynanan maç sonrasında 'a dönmedi. Geceyi Porto'da geçirdi. Ardından 5.5 saatlik bitmeyen yolculuk sonrasında 'ya geçildi.

    HER ŞEY ALEHİNEYDİ

    Porto karşısında puan alınamaması, uzun yolculuk ve sıcak hava oyuncuları olumsuz etkiledi. Buna rağmen Antalya karşısında galibiyeti arayan taraf Galatasaray'dı. Ancak yapılan ortalara, çekilen şutlara ve girilen pozisyonlara karşın bir türlü aradığı golü bulamadı sarı-kırmızılılar... Son 10 dakikada gözler, hareketlenen yedek kulübesine çevrilirken forvet yokluğunda şapkadan tavşan çıkarmayı adet haline getiren bir kez daha herkesin ağzını açık bırakacak iki değişikliğe imza attı.

    GÖZLERİNE İNANAMADI

    Önce Maicon ardından da Ryan Donk sahadaydı; üstelik de forvette... Görenler gözlerini ovuşturup bir kez daha bakarken Mariano'nun ortası Donk'un kafa vuruşunda Galatasaray'ın galibiyet golü ağlarla buluştu. Bafe 'in boşluğunu dolduramayan Galatasaray, Terim'in usta işi dokunuşu sayesinde bir kez daha uçurumun kenarından dönmüş oldu. Cimbom'un ligdeki son 3 golünün savunma hattında yer alan Donk, Maicon, 'den gelmesi de bunun bir kanıtı gibiydi.

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