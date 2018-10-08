Büyük usta Fatih Terim

Fatih Terim forvet yokluğunda sihirli dokunuşlar yapmaya devam ediyor...

Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray kulübesinde herkesin gözü tecrübeli çalıştırıcıya döndü. "Kaybetmek yok" diyen Terim, önce Maicon'u, ardından da Donk'u ileri uca sürdü ve galibiyet golü geldi. Başarılı hoca dün övgülerin odağındaydı...

Galatasaray, Antalyaspor karşısında 3 maç aradan sonra toplamda 357 dakika sonra deplasmanlarda gol sevinci yaşadı. O golü atan isim bu kez Ryan Donk'tu. Hollandalı futbolcu, sıranın kendisine geldiğini bilir gibi Süper Lig'deki ilk golünü kafa ile ağlara bırakıverdi. Porto ile zorlu bir karşılaşma oynayan ve iyi futboluna karşın sahadan yenik ayrılan Galatasaray, Çarşamba akşamı oynanan maç sonrasında İstanbul'a dönmedi. Geceyi Porto'da geçirdi. Ardından 5.5 saatlik bitmeyen yolculuk sonrasında Antalya'ya geçildi.

HER ŞEY ALEHİNEYDİ

Porto karşısında puan alınamaması, uzun yolculuk ve sıcak hava oyuncuları olumsuz etkiledi. Buna rağmen Antalya karşısında galibiyeti arayan taraf Galatasaray'dı. Ancak yapılan ortalara, çekilen şutlara ve girilen pozisyonlara karşın bir türlü aradığı golü bulamadı sarı-kırmızılılar... Son 10 dakikada gözler, hareketlenen yedek kulübesine çevrilirken forvet yokluğunda şapkadan tavşan çıkarmayı adet haline getiren Fatih Terim bir kez daha herkesin ağzını açık bırakacak iki değişikliğe imza attı.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Önce Maicon ardından da Ryan Donk sahadaydı; üstelik de forvette... Görenler gözlerini ovuşturup bir kez daha bakarken Mariano'nun ortası Donk'un kafa vuruşunda Galatasaray'ın galibiyet golü ağlarla buluştu. Bafe Gomis'in boşluğunu dolduramayan Galatasaray, Terim'in usta işi dokunuşu sayesinde bir kez daha uçurumun kenarından dönmüş oldu. Cimbom'un ligdeki son 3 golünün savunma hattında yer alan Donk, Maicon, Serdar Aziz'den gelmesi de bunun bir kanıtı gibiydi.