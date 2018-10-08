    08 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Divan Kurulu 10 Ekim'de yapılacak

    G.Sarayda Divan Kurulu tarihi belli oldu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    Kulübünün olağan toplantısı, Çarşamba günü yapılacak.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ekim ayı Olağan Toplantısı, Çarşamba günü saat 13.30'da Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Fatih Terime sürpriz teklif! 9 milyon euro... Fatih Terim'e sürpriz teklif! 9 milyon euro...
    Büyük usta Fatih Terim Büyük usta Fatih Terim
    Fatih Terim ekmeğini taştan çıkartıyor Fatih Terim ekmeğini taştan çıkartıyor
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör