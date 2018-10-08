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Galatasaray'da Divan Kurulu 10 Ekim'de yapılacak
Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018
Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, 10 Ekim Çarşamba günü yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 10 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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