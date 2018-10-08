Fatih Terim ekmeğini taştan çıkartıyor
Gomis gitti Sinan’ı santrfor yaptı. Antalya’da Maicon ve Donk’tan forvet çıkarttı! Ozan , Ömer ve Yunus’u da ustaca takıma monte etti
Antalya deplasmanında elinde gerçek bir santrfor olmadan maça çıkan ve yapılan ortalardan sonuç alınmayınca Maicon ve Donk'tan 'ikiz kule' yapıp forvete koyarak maçı çeviren Fatih Terim, bu sezon adeta şapkadan tavşan çıkartıyor. Örnekleri ile saymakla bitmiyor
HER DERDE DEVA BULDU
Gomis gidince forvette bir tek Eren Derdiyok'u bu bölgeye monte etti. Nagatomo'yu dinlendirmek için ise Ömer Bayram'ı ustaca takıma monte etti
OZAN KABAK'A GÜVENDİ
Savunmada sorun çıkınca genç Ozan'ı kazandı. Yunus Akgün de her an hazır kıta. Muslera'yı da yeniden eski günlerine döndürmeyi başardı. Terim için çaresizlik söz konusu bile değil.
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