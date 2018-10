Fatih Terim ekmeğini taştan çıkartıyor

Gomis gitti Sinan’ı santrfor yaptı. Antalya’da Maicon ve Donk’tan forvet çıkarttı! Ozan , Ömer ve Yunus’u da ustaca takıma monte etti

Antalya deplasmanında elinde gerçek bir santrfor olmadan maça çıkan ve yapılan ortalardan sonuç alınmayınca Maicon ve Donk'tan 'ikiz kule' yapıp forvete koyarak maçı çeviren Fatih Terim, bu sezon adeta şapkadan tavşan çıkartıyor. Örnekleri ile saymakla bitmiyor

HER DERDE DEVA BULDU



Gomis gidince forvette bir tek Eren Derdiyok'u bu bölgeye monte etti. Nagatomo'yu dinlendirmek için ise Ömer Bayram'ı ustaca takıma monte etti



OZAN KABAK'A GÜVENDİ



Savunmada sorun çıkınca genç Ozan'ı kazandı. Yunus Akgün de her an hazır kıta. Muslera'yı da yeniden eski günlerine döndürmeyi başardı. Terim için çaresizlik söz konusu bile değil.