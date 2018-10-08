    08 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim ekmeğini taştan çıkartıyor

    Fatih Terim ekmeğini taştan çıkartıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    gitti Sinan’ı santrfor yaptı. ’da Maicon ve Donk’tan forvet çıkarttı! Ozan , Ömer ve Yunus’u da ustaca takıma monte etti

    deplasmanında elinde gerçek bir santrfor olmadan maça çıkan ve yapılan ortalardan sonuç alınmayınca Maicon ve Donk'tan 'ikiz kule' yapıp forvete koyarak maçı çeviren , bu sezon adeta şapkadan tavşan çıkartıyor. Örnekleri ile saymakla bitmiyor

    HER DERDE DEVA BULDU

    gidince forvette bir tek Eren Derdiyok'u bu bölgeye monte etti. Nagatomo'yu dinlendirmek için ise Ömer Bayram'ı ustaca takıma monte etti

    OZAN KABAK'A GÜVENDİ

    Savunmada sorun çıkınca genç Ozan'ı kazandı. Yunus Akgün de her an hazır kıta. Muslera'yı da yeniden eski günlerine döndürmeyi başardı. Terim için çaresizlik söz konusu bile değil.

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