    07 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'da kabus bitti

    Galatasarayda kabus bitti
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    G.Saray, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Dış sahadaki son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan ve kalesinde 8 gol gören , ’da zafere uzanmayı başardı.

    'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde bir deplasman maçından hüsranla ayrılan G.Saray, 'da güldü. Dış sahada sırasıyla oynadığı karşılaşmalarda 'a 4-0, Akhisar'a 3-0, Porto'ya da 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Güney ekibi karşısında şeytanın bacağını kırdı.

    Bu maçlarda aldığı yenilgilerin yanı sıra yediği 8 golle hayal kırıklığı yaşatan , Antalya'da hem 3 puana ulaştı, hem de kalesini gole kapattı. Son dakikada ceza sahasında yaşanan karambol dışında 'a pozisyon da vermeyen Aslan, savunmada neredeyse sıfır hatayla oynadı.

    Oyunun genelinde üstün olan G.Saray, milli aradan sonra 19 Ekim'de , 24 Ekim'de de ile taraftarları önünde karşı karşıya gelecek.

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