Galatasarayda kabus bitti

G.Saray, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Dış sahadaki son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan ve kalesinde 8 gol gören Cimbom, Antalya’da zafere uzanmayı başardı.

Süper Lig'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde bir deplasman maçından hüsranla ayrılan G.Saray, Antalya'da güldü. Dış sahada sırasıyla oynadığı karşılaşmalarda Trabzon'a 4-0, Akhisar'a 3-0, Porto'ya da 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Güney ekibi karşısında şeytanın bacağını kırdı.

Bu maçlarda aldığı yenilgilerin yanı sıra yediği 8 golle hayal kırıklığı yaşatan Cimbom, Antalya'da hem 3 puana ulaştı, hem de kalesini gole kapattı. Son dakikada ceza sahasında yaşanan karambol dışında Antalyaspor'a pozisyon da vermeyen Aslan, savunmada neredeyse sıfır hatayla oynadı.

Oyunun genelinde üstün olan G.Saray, milli aradan sonra 19 Ekim'de Bursa, 24 Ekim'de de Schalke ile taraftarları önünde karşı karşıya gelecek.