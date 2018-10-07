    07 Ekim 2018, Pazar

    GALATASARAY

    King Donk

    King Donk
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    , karşısında 85. dakikada oyuna girdi, iki dakika sonra topla ilk buluşmasında topu ağlara bıraktı. Cimbom’a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı.

    Maç sonrasında galibiyet golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Topa ilk dokunmam gol oldu. Çok mutlu oldum. Arkadaşlara da söylüyorum. Kanatlarımız çok iyi çalışıyor. Sürekli top getiriyorlar. Ön direğe koşmak gerekiyor. Mariano'nun ortasını gördüm ve ona doğru hareketlendim" diye konuştu.

    Teknik direktör 'in son dakikalarda Maicon ile birlikte kendine forvette görev vermesiyle ilgili olarak ise şunları öyledi: Bence çok güzel bir taktik hamlesiydi. Hava toplarını onlar kazanıyordu. Maicon'la beni ileri koymasıyla hava toplarını kazanmaya başladık ve gol eldi. Belki ileriki maçlarda da bu taktikle oynarız.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    UEFAdan yeni yaptırımlar yolda! UEFA'dan yeni yaptırımlar yolda!
    Galatasarayda kabus bitti Galatasaray'da kabus bitti
    Muslera ucuz atlattı! Muslera ucuz atlattı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör