    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Terim'den Antalyaspor galibiyeti sonrası yorum

    Terim: Ortaya donk diye kafa vurdu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Teknik Direktörü , karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

    Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Terim şunları söyledi:

    "Açıkçası Porto'dan sonra 72 saat geçmeden hem seyahat hem mağlubiyet hem yorgunluk... Baya bir yorgunduk. Ama ona rağmen oyunun tek hakimi Galatasaray'dı. Kalemizde çok net bir gol pozisyonu gördüğümüzü de hatırlamıyorum. Varsa da o kadar olacak... 600'ü aşkın pas yapmışız. Sabırlı oynayaan, oyunun gerektirdiğini yapan oyuncularımı kutluyorum. Taraftara iyi oyunlu bir galibiyet hediye etmemiz lazımdı. Sonuçta Antalyaspor'un da 13 puanı var. Bir taraf istiyor, bir taraf savunuyor... Galatasaray'ın bir oyun planı bir oyun felsefesi bir oyun anlayışı var. Ancak eğer oyun emrederse 3 puan almak için de denemeyeceği hiçbir şey yok. O ana kadar 30 tane orta atmışız. Ama o ortalarla savunmayı, Celustka'yı geçemedik. Buna bir formül bulmamız gerekiyordu. Maicon'u, Donk'u oyuna aldık. O da ortaya 'donk' diye bir kafa vurdu. Bu işin esprisi tabi..."

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