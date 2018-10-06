‘Belhanda 10 fırın ekmek yemeli’

06 Ekim 2018, Cumartesi
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‘Belhan'da 10 fırın ekmek yemeli’
Giriş Tarihi: 06.10.2018
Eski yönetici Cem Kınay, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'ya yüklendi.
GalatasarayEski yönetici Cem Kınay, Younes Belhanda'ya yüklendi. Kınay "Değerini bulduğunda hemen satarım. Sneijder'in yerini doldurması için 10 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Fatih Terim bu oyuncuya iyi katlanıyor" dedi. Kınay, Galatasaray'ın bugün Süper Lig karşılaşmasında Antalyaspor'u yenerek Porto mağlubiyetinin yaralarını sarabileceğini de ifade etti.
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