    06 Ekim 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    ‘Belhan'da 10 fırın ekmek yemeli’

    ‘Belhanda 10 fırın ekmek yemeli’
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Eski yönetici 'ın Faslı yıldızı 'ya yüklendi.

    Eski yönetici , 'ya yüklendi. Kınay "Değerini bulduğunda hemen satarım. 'in yerini doldurması için 10 fırın ekmek yemesi gerekiyor. bu oyuncuya iyi katlanıyor" dedi. Kınay, Galatasaray'ın bugün karşılaşmasında 'u yenerek Porto mağlubiyetinin yaralarını sarabileceğini de ifade etti.

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