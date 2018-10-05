    05 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    UEFA'dan flaş Galatasaray kararı!

    Galatasaray yeniden UEFA kıskacında!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    , 'ın konusundaki anlaşmasının yeniden inceleneceğini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada yapılacak yeni inceleme sürecinde 13 Haziran 2018 tarihinde yapılan anlaşmanın şartlarının devam edeceği belirtildi.

    'dan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılar ile yapılan ve sonrasında tekrar gözden geçirilen anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verildiği duyuruldu.

    Açıklamada, kararın alınma nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda ise bilgi verilmezken daha önce yapılan anlaşmanın soruşturma sonuçlanana kadar geçerli olacağı ifade edildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada ise "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun aldığı uzlaşma anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir." denildi.

    UEFA Galatasaray için kararını verdi! Süreç nasıl işleyecek?

    Açıklamada, "UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve işlem, kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı uzlaşma anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, "Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir." bilgisini paylaştı.

    UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a finansal fair play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti. UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

    Ali Baransel: Galatasaray UEFA ile sıfırdan masaya oturacak

    Savaş Çorlu: Bir hafta içerisinde UEFA'nın Galatasaray kararı belli olacak
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaraydan Şampiyonlar Ligi açıklaması! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
    UEFA Galatasaray için kararını verdi! Süreç nasıl işleyecek? UEFA Galatasaray için kararını verdi! Süreç nasıl işleyecek?
    G.Saray UEFA ile sıfırdan masaya oturacak "G.Saray UEFA ile sıfırdan masaya oturacak"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör