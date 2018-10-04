    04 Ekim 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Terim’den rotasyon

    Terim’den rotasyon
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    , Erzurum maçının ilk 11’den 6 farklı futbolcuyla sahaya çıktı. sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroya alınmadı.

    dün akşam ligde yapılan BB Erzurum maçının ilk 11'inden 6 farklı futbolcuya görev verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Erzurum karşısında ilk 11'de görev verdiği , Mariano ve Feghouli'yi yedek kulübesinde oturttu.

    Sakatlığı süren Emre Akbaba ile kart cezalısı Ndiaye Porto'ya götürülmemişti. Sakat olmasına rağmen Porto'ya götürülen ise riske edilmeyerek 18 kişilik kadroya alınmadı.

    Bu isimlerin yerine sağ bekte Linnes, sol bekte Nagatomo, orta alanda ile , kanatta Onyekuru ve ileri uçta forma giydi. Muslera, Donk, Rodrigues, Maicon ve Serdar 11'deydi. 'ın kulübesinde İsmail Çipe, Mariano, , Ömer Bayram, Yunus Akgün ve Ozan Kabak bulundu.

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