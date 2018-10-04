Terim’den rotasyon

Galatasaray, Erzurum maçının ilk 11’den 6 farklı futbolcuyla sahaya çıktı. Eren Derdiyok sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroya alınmadı.

Fatih Terim dün akşam ligde yapılan BB Erzurum maçının ilk 11'inden 6 farklı futbolcuya görev verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Erzurum karşısında ilk 11'de görev verdiği Ömer Bayram, Mariano ve Feghouli'yi yedek kulübesinde oturttu.

Sakatlığı süren Emre Akbaba ile kart cezalısı Ndiaye Porto'ya götürülmemişti. Sakat olmasına rağmen Porto'ya götürülen Eren Derdiyok ise riske edilmeyerek 18 kişilik kadroya alınmadı.

Bu isimlerin yerine sağ bekte Linnes, sol bekte Nagatomo, orta alanda Fernando ile Belhanda, kanatta Onyekuru ve ileri uçta Sinan Gümüş forma giydi. Muslera, Donk, Rodrigues, Maicon ve Serdar 11'deydi. Galatasaray'ın kulübesinde İsmail Çipe, Mariano, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Yunus Akgün ve Ozan Kabak bulundu.