    03 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Terim'den maç öncesi açıklama

    Kaybedebiliriz ama daha 4 maç var
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Galatasaray Teknik Direktörü , Porto'yla oynayacakları zorlu mücadele öncesi konuştu.

    Tecrübeli teknik adam kadro konusunda yaşadıkları sıkıntıları hatırlattı ve şunları söyledi:

    "Takımımızda ciddi sorunlar var. Emre gibi Ndiaye gibi Eren gibi eksiklerimiz var. Eksik demeyelim de, sorunlarımız var. Ama bu durum, grup lideri olarak maça çıktığımız gerçeğini değiştirmiyor. Maçtan sonra liderliği kaybedebiliriz ama daha 4 maç var. Kolay bir maç değil. Çok iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Dikkatli olmamız lazım. Çok efor sarf etmemiz lazım. Bunu da oyuncularımızla zaten paylaştık. Umarım iyi bir sonuçla döneriz."

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