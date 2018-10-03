Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto'yla oynayacakları zorlu mücadele öncesi konuştu.

Tecrübeli teknik adam kadro konusunda yaşadıkları sıkıntıları hatırlattı ve şunları söyledi:

"Takımımızda ciddi sorunlar var. Emre gibi Ndiaye gibi Eren gibi eksiklerimiz var. Eksik demeyelim de, sorunlarımız var. Ama bu durum, grup lideri olarak maça çıktığımız gerçeğini değiştirmiyor. Maçtan sonra liderliği kaybedebiliriz ama daha 4 maç var. Kolay bir maç değil. Çok iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Dikkatli olmamız lazım. Çok efor sarf etmemiz lazım. Bunu da oyuncularımızla zaten paylaştık. Umarım iyi bir sonuçla döneriz."