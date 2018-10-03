03 Ekim 2018, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Portekizli taraftarların tepkisi dikkat çekti.
Maicon'a Porto taraftarından protesto
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018
Porto taraftarları, Galatasaray forması giyen Maicon'u protesto etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Portekizli taraftarların tepkisi dikkat çekti.
Daha önce 7 yıl Porto forması giyen Maicon, Portekiz temsilcisinin taraftarlarınca ıslıklandı. Maicon'un top ayağına gelince ıslıklı protestolar yükseldi.
Maicon, Galatasaray'a transfer olduğu Sao Paulo'dan önce Porto forması giymişti.
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