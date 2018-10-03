    03 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Maicon'a Porto taraftarından protesto

    Portoda Maicona şok!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Porto taraftarları, forması giyen Maicon'u etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile arasındaki karşılaşmada Portekizli taraftarların tepkisi dikkat çekti.

    Daha önce 7 yıl Porto forması giyen Maicon, Portekiz temsilcisinin taraftarlarınca ıslıklandı. Maicon'un top ayağına gelince ıslıklı lar yükseldi.

    Maicon, Galatasaray'a transfer olduğu 'dan önce Porto forması giymişti.

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