Ribery ve Manciniden G.Saraya mesaj

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Ribery ve Mancini'den G.Saray'a mesaj
Giriş Tarihi: 01.10.2018
Bir dönem sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Roberto Mancini ve formasını giyen Franck Ribery, Galatasaray'ın 113. yaşını unutmadı.
1 Ekim 1905'te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Türk futbolunun köklü kulübü Galatasaray, 113. yaşını kutluyor.
Sarı kırmızılı ekibin bu özel gününü Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery ve Galatasaray'ı 2013-14 sezonunda çalıştıran Roberto Mancini de unutmadı ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.
İşte o paylaşımlar
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