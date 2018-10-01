    01 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Ribery ve Mancini'den G.Saray'a mesaj

    Ribery ve Manciniden G.Saraya mesaj
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Bir dönem sarı-kırmızılı takımı çalıştıran ve formasını giyen , 'ın 113. yaşını unutmadı.

    1 Ekim 1905'te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Türk futbolunun köklü kulübü , 113. yaşını kutluyor.

    Sarı kırmızılı ekibin bu özel gününü Alman devi 'te forma giyen Fransız yıldız ve Galatasaray'ı 2013-14 sezonunda çalıştıran de unutmadı ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

    İşte o paylaşımlar



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Porto maçı öncesi müjdeli haber Porto maçı öncesi müjdeli haber
    Galatasarayda Porto hazırlıkları devam etti Galatasaray'da Porto hazırlıkları devam etti
    Galatasaray kulüp doktoru İnceden Emre Akbaba açıklaması! Galatasaray kulüp doktoru İnce'den Emre Akbaba açıklaması!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör