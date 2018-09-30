    30 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Porto maçı hazırlıkları

    Galatasarayda Porto maçı hazırlıkları
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz temsilcisi ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, idmanın, 'in 7. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular ile giymeyenlerin farklı nabız aralıklarındaki aerobik koşusuyla başladığı bildirildi.

    İlk grupta yer alan oyuncuların soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise dar alanda dayanıklılık çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

    Açıklamada, sakatlığı bulunan 'ın tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmasına başladığı belirtildi. 'un ise tedavisinin ardından koşulara başladığı vurgulandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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