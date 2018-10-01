    01 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Ege Arar: "Bu sene maçları taraftarımızla kazanacağız"

    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    , "Geçen sene konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sezon daha genç bir takımımız var. Bu geçen seneye göre büyük bir avantaj bizim için" dedi.

    Basketbol Takımı'nın geçen sezondan bu sezona devam eden 2 basketbolcusundan biri olan , yeni sezon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

    Bu sezon taraftarlarla bütünleşerek önemli maçları kazanacaklarını belirten Ege Arar, "Bu sezon daha genç bir takımımız var. Bu geçen seneye göre büyük bir avantaj bizim için. Geçen sene konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Başarılı olamadığımız için taraftarımızla da çok beraber olamadık. İnşallah bu sene büyük maçları taraftarımızla beraber mücadele verip kazanmak istiyoruz" dedi.

    "GEÇ KATILMAMIZA RAĞMEN ÇABUK ADAPTE OLDUK"
    Takımın sezonu açtığını ancak Göksenin Köksal ile birlilkte da olmalarından ötürü takıma geç dahil olduklarını aktaran 22 yaşındaki basketbolcu, "Göksenin ağabey ile milli takımdan dolayı biraz daha geç katıldık. Takımın kimyası oldukça iyi. Sonuçta yeni bir organizasyon. Biz de elimizden geldiğince en iyi şekilde adapte olmaya çalıştık. Bence iyi de adapte olduğumuzu düşünüyorum. Bunu hazırlık maçlarında da görüyoruz. İnşallah bu da lige yansır aynı şekilde ve galibiyetleri almaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

    "OBRADOVIC'İN SÖYLEDİKLERİNE KATILIYORUM"
    Geçtiğimiz günlerde Obradovic'in - Galatasaray derbileriyle ilgili açıklamaları sorulan Ege Arar, derbi rekabetiyle ilgili Obradovic'e katılıdığını söyleyerek, "Sonuçta 'de sayılı kulüpler var. 3 büyükler hatta 4 büyükler o da buna saygı göstermiş. Sonuçta kaç yıllık bir ezeli rekabet. Söylediğinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu sene taraftarlara aynı şekilde seyir zevki veririz" ifadelerini kullandı.



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Serdar Aziz: Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz Serdar Aziz: "Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz"
    Galatasarayda eksikler can sıkıyor Galatasaray'da eksikler can sıkıyor
    G.Saraylı yıldız İspanya yolcusu! G.Saraylı yıldız İspanya yolcusu!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör