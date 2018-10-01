Ege Arar: "Bu sene maçları taraftarımızla kazanacağız"
Ege Arar, "Geçen sene enerji konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sezon daha genç bir takımımız var. Bu geçen seneye göre büyük bir avantaj bizim için" dedi.
Galatasaray Basketbol Takımı'nın geçen sezondan bu sezona devam eden 2 basketbolcusundan biri olan Ege Arar, yeni sezon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Bu sezon taraftarlarla bütünleşerek önemli maçları kazanacaklarını belirten Ege Arar, "Bu sezon daha genç bir takımımız var. Bu geçen seneye göre büyük bir avantaj bizim için. Geçen sene enerji konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Başarılı olamadığımız için taraftarımızla da çok beraber olamadık. İnşallah bu sene büyük maçları taraftarımızla beraber mücadele verip kazanmak istiyoruz" dedi.
"GEÇ KATILMAMIZA RAĞMEN ÇABUK ADAPTE OLDUK"
Takımın sezonu açtığını ancak Göksenin Köksal ile birlilkte milli takımda olmalarından ötürü takıma geç dahil olduklarını aktaran 22 yaşındaki basketbolcu, "Göksenin ağabey ile milli takımdan dolayı biraz daha geç katıldık. Takımın kimyası oldukça iyi. Sonuçta yeni bir organizasyon. Biz de elimizden geldiğince en iyi şekilde adapte olmaya çalıştık. Bence iyi de adapte olduğumuzu düşünüyorum. Bunu hazırlık maçlarında da görüyoruz. İnşallah bu da lige yansır aynı şekilde ve galibiyetleri almaya devam ederiz" şeklinde konuştu.
"OBRADOVIC'İN SÖYLEDİKLERİNE KATILIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde Obradovic'in Fenerbahçe - Galatasaray derbileriyle ilgili açıklamaları sorulan Ege Arar, derbi rekabetiyle ilgili Obradovic'e katılıdığını söyleyerek, "Sonuçta Türkiye'de sayılı kulüpler var. 3 büyükler hatta 4 büyükler o da buna saygı göstermiş. Sonuçta kaç yıllık bir ezeli rekabet. Söylediğinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu sene taraftarlara aynı şekilde seyir zevki veririz" ifadelerini kullandı.
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