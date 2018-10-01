Galatasarayın konuğu MoraBanc Andorra

Galatasaray'ın konuğu MoraBanc Andorra
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (Andorra), Monaco (Fransa) ile karşılaşacak.
Statü
ULEB Avrupa Kupası 2018-2019 sezonunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.
Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alan takımlar, Top 16 turuna yükselecek. Dörderli 4 grupta oynanacak Top 16 turu maçlarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final, yarı final ve final serileri, 3 maç üzerinden yapılacak. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
Maç programı
Galatasaray'ın, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda maç programı şöyle:
Yarın:
Galatasaray-MoraBanc Andorra
10 Ekim Çarşamba:
Ratiopharm Ulm-Galatasaray
17 Ekim Çarşamba:
Galatasaray-Germani Brescia Leonessa
24 Ekim Çarşamba:
Galatasaray-Monaco
31 Ekim Çarşamba:
Kızılyıldız MTS-Galatasaray
7 Kasım Çarşamba:
MoraBanc Andorra-Galatasaray
14 Kasım Çarşamba:
Galatasaray-Ratiopharm Ulm
21 Kasım Çarşamba:
Germani Brescia Leonessa-Galatasaray
12 Aralık Çarşamba:
Monaco-Galatasaray
19 Aralık Çarşamba:
Galatasaray-Kızılyıldız MTS
Öte yandan, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 2015-2016 sezonunda şampiyon olarak bu kupayı müzesine götürmüştü.
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