    01 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın konuğu MoraBanc Andorra

    Galatasarayın konuğu MoraBanc Andorra
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    , ULEB A Grubu ilk hafta maçında yarın Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı konuk edecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda Kızılyıldız MTS (), Germani (), Ratiopharm Ulm (), MoraBanc Andorra (Andorra), Monaco (Fransa) ile karşılaşacak.

    Statü

    ULEB 2018-2019 sezonunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

    Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alan takımlar, turuna yükselecek. Dörderli 4 grupta oynanacak Top 16 turu maçlarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını e yazdıracak. Çeyrek final, yarı final ve final serileri, 3 maç üzerinden yapılacak. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

    Maç programı

    Galatasaray'ın, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda maç programı şöyle:

    Yarın:

    Galatasaray-MoraBanc Andorra

    10 Ekim Çarşamba:

    Ratiopharm Ulm-Galatasaray

    17 Ekim Çarşamba:

    Galatasaray-Germani Brescia Leonessa

    24 Ekim Çarşamba:

    Galatasaray-Monaco

    31 Ekim Çarşamba:

    Kızılyıldız MTS-Galatasaray

    7 Kasım Çarşamba:

    MoraBanc Andorra-Galatasaray

    14 Kasım Çarşamba:

    Galatasaray-Ratiopharm Ulm

    21 Kasım Çarşamba:

    Germani Brescia Leonessa-Galatasaray

    12 Aralık Çarşamba:

    Monaco-Galatasaray

    19 Aralık Çarşamba:

    Galatasaray-Kızılyıldız MTS

    Öte yandan, 2015-2016 sezonunda şampiyon olarak bu kupayı müzesine götürmüştü.​



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