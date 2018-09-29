Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Spor Toto Süper Lig'deki son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda yapacağı D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kaptan Selçuk İnan'ın, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı belirtildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tamamında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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