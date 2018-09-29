    30 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

    G.Sarayda gözler Şampiyonlar Ligine çevrildi
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 29.09.2018

    'deki son maçında 'u 1-0 mağlup eden 'da gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına çevrildi.

    Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda yapacağı D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kaptan 'ın, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı belirtildi.

    maçının tamamında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.


    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    G.Sarayın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi G.Saray'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi
    Mustafa Cengizin yetki talebi reddedildi Mustafa Cengiz'in yetki talebi reddedildi
    Cengiz GS adası için doğru bir hamle yaptı "Cengiz GS adası için doğru bir hamle yaptı"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör